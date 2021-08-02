Полиция после «прогулки» детей по карнизу высотки в Казани проводит проверку

Дом находится на улице Абсалямова. На место выехали полицейские. По данному факту в отделе полиции «Ямашевский» проходит проверка.

В отношении законных представителей детей сотрудники правоохранительных органов составили административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отмечается, что дети не пострадали.

Ранее двое детей доставлены в больницу после падения на рельсы на Московском вокзале Петербурга.

