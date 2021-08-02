Полиция после «прогулки» детей по карнизу высотки в Казани проводит проверку
Сотрудники правоохранительных органов Казани проводят проверку после опубликованного видео, на котором видно, как дети ходят по карнизу высотного здания на уровне 20 этажа, сообщает МВД по Татарстану.
Дом находится на улице Абсалямова. На место выехали полицейские. По данному факту в отделе полиции «Ямашевский» проходит проверка.
В отношении законных представителей детей сотрудники правоохранительных органов составили административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Отмечается, что дети не пострадали.
Ранее двое детей доставлены в больницу после падения на рельсы на Московском вокзале Петербурга.
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