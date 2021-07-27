Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет

Социальная сеть Instagram объявила, что аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет по умолчанию будут закрытыми. Как сообщает пресс-служба компании, это решение принято с целью защитить детей от нежелательных комментариев подозрительных пользователей.

Также принадлежащая Facebook соцсеть будет предлагать уже зарегистрированным подросткам ограничить доступ к своей странице, предоставив право выбора детям.

Кроме того, Instagram введёт ограничение на привлечение молодежи к рекламе и сделает более сложным поиск страниц детей и подростков для подозрительных аккаунтов.

Ранее соцсеть Instagram запустила функцию «Контроль нежелательного контента», благодаря которой пользователи смогут сами определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:ДетиСоцсетиInstagram
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