Двое детей госпитализированы после падения на рельсы в Петербурге
Двое детей доставлены в больницу после падения на рельсы на Московском вокзале Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным ведомства, трехлетняя девочка везла коляску с годовалым ребенком, однако не справилась с ее управлением, в результате чего оба ребенка упали на рельсы. Дети находились на вокзале с семьей.
В прокуратуре сообщили, что начали проверку инцидента. Состояние детей не уточняется. На вокзале им была оказана первая медпомощь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- СМИ сообщили об исчезновении диспетчера, посадившего самолет с Протасевичем
- В Минэнерго России допустили запрет на экспорт бензина
- «Жуткие темпы»: Названы причины подорожания дач в Подмосковье
- Двое детей госпитализированы после падения на рельсы в Петербурге
- В России предложили сделать правила дорожного движения частью ЕГЭ
- В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
- Невролог рассказал о повреждениях мозга после COVID-19
- Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Доценко
- Модуль «Пирс» затоплен на «кладбище космических кораблей»
- Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru