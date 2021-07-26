Двое детей госпитализированы после падения на рельсы в Петербурге

По данным ведомства, трехлетняя девочка везла коляску с годовалым ребенком, однако не справилась с ее управлением, в результате чего оба ребенка упали на рельсы. Дети находились на вокзале с семьей.



В прокуратуре сообщили, что начали проверку инцидента. Состояние детей не уточняется. На вокзале им была оказана первая медпомощь.

