Двое детей госпитализированы после падения на рельсы в Петербурге

Двое детей доставлены в больницу после падения на рельсы на Московском вокзале Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, трехлетняя девочка везла коляску с годовалым ребенком, однако не справилась с ее управлением, в результате чего оба ребенка упали на рельсы. Дети находились на вокзале с семьей.

В прокуратуре сообщили, что начали проверку инцидента. Состояние детей не уточняется. На вокзале им была оказана первая медпомощь.

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ТЕГИ:ВокзалыСанкт-Петербург
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