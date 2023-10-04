Полиция отказалась возбуждать дело против сына Кадырова

В СК ответили, что передали проверку в МВД. Заявитель не согласился с таким решением и обжаловал передачу проверки, после чего обратился в прокуратуру. Теперь он намерен написать заявление в ФСБ. По мнению заявителя, в деле Журавеля налицо коррупционная составляющая.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Журавеля. Политик похвалил сына за поступок, напоминает «Радиоточка НСН».

