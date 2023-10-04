Полиция отказалась возбуждать дело против сына Кадырова
Полиция завершила проверку по избиению обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Как стало известно Telegram- каналу Baza, МВД отказало в возбуждении уголовного дела по этому факту на основании того, что Кадырову 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности. Согласно закону, за подобные преступления ответственны лица, достигшие 16 лет.
По данным ресурса, проверку случая с избиением в СИЗО Грозного начали ещё 18 августа. 21 августа, после того как об избиении написали в СМИ, в Следственный Комитет поступило заявление некоего Ивана Матвеева с просьбой возбудить дело на сотрудников СИЗО, которые впустили в закрытое заведение посторонних и допустили избиение Журавеля.
В СК ответили, что передали проверку в МВД. Заявитель не согласился с таким решением и обжаловал передачу проверки, после чего обратился в прокуратуру. Теперь он намерен написать заявление в ФСБ. По мнению заявителя, в деле Журавеля налицо коррупционная составляющая.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Журавеля. Политик похвалил сына за поступок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru