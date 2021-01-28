Полиция Москвы снова напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях
В московской полиции напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях перед 31 января.
В сообщении говорится, что сейчас в СМИ, интернете и соцсетях распространяются сообщения о намеченной акции.
«В связи с этим официально предупреждаем, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится в сообщении московского главка МВД.
Правоохранители предупредили, что любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут пресекаться.
Ранее полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН на митинге в Москве 23 января. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире НСН рассказал, что если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.
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