Полиция Москвы снова напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

В московской полиции напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях перед 31 января.

В сообщении говорится, что сейчас в СМИ, интернете и соцсетях распространяются сообщения о намеченной акции.

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«В связи с этим официально предупреждаем, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится в сообщении московского главка МВД.

Правоохранители предупредили, что любые провокации будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут пресекаться.

Ранее полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН на митинге в Москве 23 января. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире НСН рассказал, что если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.


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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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