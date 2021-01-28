СМИ: Росгвардия закроет в Москве все оружейные магазины
Оружейные магазины Москвы будут закрыты в ближайшие выходные. Как сообщает «База», соответствующее распоряжение руководители точек получили от Росгвардии.
Наличие данного указания «Базе» подтвердило руководство столичного магазина «Кольчуга», который будет закрыт 30 и 31 января.
Предполагается, что распоряжение Росгвардии связано с намечающимися в Москве несанкционированными акциями.
Ранее несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последовавшие за этим задержания сторонников Навального и обыски у его близких являются планомерной работой правоохранительных органов, сообщает Ura.ru. Представитель Кремля добавил, что силовики выполняют свои функции, так как «были множественные нарушения законов РФ».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Телеведущему Кеосаяну запретят въезд на Украину
- СМИ: Росгвардия закроет в Москве все оружейные магазины
- Инфекционист заявил, что привитый человек может быть носителем COVID-19
- Самая красивая сотрудница Росгвардии решила судиться со своим ведомством
- TikTok убивает. Блогершу застрелили из-за интимного видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru