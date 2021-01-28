«Отмазывать не будем». В Чечне отреагировали на задержание участника драки с ОМОНом
Глава Союза чеченской молодежи в эфире НСН рассказал, что нужно сделать с чеченцем, напавшим на силовиков в ходе несанкционированного митинга 23 января.
Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН на митинге в Москве. Он скрывался в Псковской области, однако его местонахождение засекли с помощью мобильного телефона. Родители уроженца Чечни сообщали, что молодой человек случайно оказался на митинге. Сам же он говорил, что во время акции кто-то его толкнул, он упал и после удара очнулся в неадекватном состоянии.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире НСН рассказал, что если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.
«Только это должно быть правильно и справедливо. Депутат Госдумы Адам Делимханов сделал обращение, которое некоторые СМИ неверно истолковали. Он говорил, что если парень попал на митинг случайно, то ему окажут юридическую помощь, а также помогут его семье, если понадобится. При этом не идет речи о том, что его пытаются отмазать», - отметил он.
Ранее Делимханов призывал молодого человека сдаться полиции и объяснить, как он оказался на митинге. Парламентарий пообещал помочь Джумаеву, если выяснится, что он не сторонник оппозиционера Алексея Навального.
Во многих городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку Навального. В частности, митингующие требовали освободить его из-под ареста. ФСИН настаивает на замене условного срока политику на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».
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