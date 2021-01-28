«Отмазывать не будем». В Чечне отреагировали на задержание участника драки с ОМОНом

Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с бойцами ОМОН на митинге в Москве. Он скрывался в Псковской области, однако его местонахождение засекли с помощью мобильного телефона. Родители уроженца Чечни сообщали, что молодой человек случайно оказался на митинге. Сам же он говорил, что во время акции кто-то его толкнул, он упал и после удара очнулся в неадекватном состоянии.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в эфире НСН рассказал, что если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить.