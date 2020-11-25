СМИ: Полиция будет чаще штрафовать москвичей за отсутствие масок

Таким образом, до конца года полицейские будут выполнять ежедневный план, говорится в материале. Источники Baza отмечают, что даже десять штрафов за день некоторым руководителям кажется мало. Примечательно, что оформлять протоколы теперь станут и на тех, кто носит маску на подбородке.



Поиском нарушителей займутся в частности участковые и сотрудники ППС. Они жалуются, что теперь им приходится бродить по остановкам и даже заходить в магазины, чтобы выявить там нарушителей. Каждого «преступника» будут фотографировать и привозить в отдел полиции.



Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что властям нужно не только требовать ношения масок, но и создавать для этого условия. В частности, он напомнил, что маски должны продаваться рядом с метро за низкую цену, так как пенсионеры не готовы покупать дорогие одноразовые маски.

