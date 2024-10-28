Полиция бессильна? Сложный пароль и обновления помогут защитить роутер от взлома

«Любой роутер может стать объектом для взлома. И здесь надо просто за этим следить, вовремя устанавливать на него обновления. С одной стороны, вопрос простой, с другой, - действительно можно при неправильной настройке оставить какие-то дыры, уязвимости в программном обеспечении. Просто надо сделать сложный пароль и настроить роутер так, чтобы нельзя было осуществлять администрирование снаружи. Я думаю, что хакеры просто сканируют домашние сети и ищут там уязвимости. Но утечку трафика никак не заметить, потому что сейчас почти все тарифы безлимитные, а дома может быть 5-6 разных устройств, подключенных к роутеру. И понять, сколько они потребляют трафика достаточно сложно. Можно, конечно, посмотреть список подключенных устройств, но не во всех моделях», - рассказал он.

По его словам, в другом варианте махинации, преступники могут совершать преступления в интернете с использованием данных с чужого роутера.

«Еще может быть другой вариант, когда, например, кто-то будет через этот роутер заниматься какой-то противоправной деятельностью в интернете. И когда правоохранители будут это расследовать, то придут к владельцу роутера. Ему придется как-то объяснять, что это не он этим занимался. Понятно, что преступление совершили через его взломанный роутер, и скорее всего, проблем с законом у него не будет», - отметил он.

Раевский посоветовал при взломе роутера обращаться к провайдеру.