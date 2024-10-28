Полиция бессильна? Сложный пароль и обновления помогут защитить роутер от взлома
Самостоятельно обнаружить утечку данных и трафика с роутера - практически нереально, так как сейчас почти все тарифы безлимитные, заявил НСН Алексей Раевский.
Взломать можно любую модель роутера, поэтому во избежание подобных ситуаций важно правильно его настроить, и в случае проблем обращаться к провайдеру. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.
В сентябре хакеры нашли уязвимость в роутерах, которые раздают Wi-Fi, рассказали в «Стингрей Технолоджиз», пишут «Известия». Это позволяет мошенникам подключаться к частным сетям и воровать трафик, включая личные данные. Атаке подверглись устройства таких брендов, как Xiaomi, Ubiquiti и Netgear. Владелец продукта «Стингрей Технолоджиз» Юрий Шабалин уточнил, что речь идет об ошибке out-of-bounds write: она позволяет злоумышленнику заставить устройство записать данные в неправильное место памяти. Раевский отметил, что самостоятельно обнаружить, что роутер взломан, практически невозможно.
«Любой роутер может стать объектом для взлома. И здесь надо просто за этим следить, вовремя устанавливать на него обновления. С одной стороны, вопрос простой, с другой, - действительно можно при неправильной настройке оставить какие-то дыры, уязвимости в программном обеспечении. Просто надо сделать сложный пароль и настроить роутер так, чтобы нельзя было осуществлять администрирование снаружи. Я думаю, что хакеры просто сканируют домашние сети и ищут там уязвимости. Но утечку трафика никак не заметить, потому что сейчас почти все тарифы безлимитные, а дома может быть 5-6 разных устройств, подключенных к роутеру. И понять, сколько они потребляют трафика достаточно сложно. Можно, конечно, посмотреть список подключенных устройств, но не во всех моделях», - рассказал он.
По его словам, в другом варианте махинации, преступники могут совершать преступления в интернете с использованием данных с чужого роутера.
«Еще может быть другой вариант, когда, например, кто-то будет через этот роутер заниматься какой-то противоправной деятельностью в интернете. И когда правоохранители будут это расследовать, то придут к владельцу роутера. Ему придется как-то объяснять, что это не он этим занимался. Понятно, что преступление совершили через его взломанный роутер, и скорее всего, проблем с законом у него не будет», - отметил он.
Раевский посоветовал при взломе роутера обращаться к провайдеру.
«На счет личных данных, здесь риск меньше, потому что все сайты, через которые передаются личные данные, передают информацию от устройства к устройству в зашифрованном виде. То есть через все промежуточные устройства, включая роутер, и оборудование у провайдера, данные проходят уже в зашифрованном виде. Если устройство взломано, то нужно обращаться к провайдеру, если он владелец роутера. Но здесь с тех, у кого они установлены, взятки гладки, потому что они не имеют доступ к администрированию этих роутеров. Нет смысла обращаться в правоохранительные органы, потому что, я не уверен, что в факте взлома роутера есть состав преступления. Но в техподдержку провайдера, конечно, надо обратиться», - пояснил Раевский.
Ранее стало известно, что мошенники начали искать подставных лиц для вывода средств через сайты знакомств, игры и даже в чатах ЖК, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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