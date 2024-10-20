Мошенники обманывают родителей школьников, притворяясь репетиторами

Аферисты в России стали обманывать родителей школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Названы самые популярные схемы телефонного мошенничества

По его словам, мошенники предлагают несуществующие репетиторские услуги и занятия, кружки или секции по низкой цене. Для того, чтобы якобы забронировать место, злоумышленники просят полную предоплату, после чего пропадают.

Аферисты собирают информацию о детях через размещенные объявления, после чего выходят на связь с родителями.

В разговорах преступники указывают на уникальность их курсов и занятий.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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