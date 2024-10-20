Мошенники обманывают родителей школьников, притворяясь репетиторами
Аферисты в России стали обманывать родителей школьников, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
По его словам, мошенники предлагают несуществующие репетиторские услуги и занятия, кружки или секции по низкой цене. Для того, чтобы якобы забронировать место, злоумышленники просят полную предоплату, после чего пропадают.
Аферисты собирают информацию о детях через размещенные объявления, после чего выходят на связь с родителями.
В разговорах преступники указывают на уникальность их курсов и занятий.
Ранее стало известно, что мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru