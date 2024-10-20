Мошенники обманывают родителей школьников, притворяясь репетиторами

По его словам, мошенники предлагают несуществующие репетиторские услуги и занятия, кружки или секции по низкой цене. Для того, чтобы якобы забронировать место, злоумышленники просят полную предоплату, после чего пропадают.

Аферисты собирают информацию о детях через размещенные объявления, после чего выходят на связь с родителями.

В разговорах преступники указывают на уникальность их курсов и занятий.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

