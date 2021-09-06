Ростовский полицейский попался на взятке в миллион рублей

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника службы по противодействию коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В Якутии экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку

Его подозревают в том, что он требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, которую проверял. Взамен полицейский пообещал освободить от ответственности за нарушения.

Злоумышленника задержали. По данному факту инициирована проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Ранее суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей.

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