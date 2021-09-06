Ростовский полицейский попался на взятке в миллион рублей

Его подозревают в том, что он требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, которую проверял. Взамен полицейский пообещал освободить от ответственности за нарушения.

Злоумышленника задержали. По данному факту инициирована проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Ранее суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей.

