Ростовский полицейский попался на взятке в миллион рублей
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника службы по противодействию коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Его подозревают в том, что он требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, которую проверял. Взамен полицейский пообещал освободить от ответственности за нарушения.
Злоумышленника задержали. По данному факту инициирована проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Ранее суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru