В Якутии экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку

Бывший эксперт управления отдела эксплуатации автодорог республики Саха (Якутия) признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Было установлено, что экс-чиновник в 2013 году потребовал от бизнесмена передавать ему деньги за беспрепятственную приёмку работ и своевременное перечисление его предприятию средств.

В течение трёх лет индивидуальный предприниматель неоднократно переводил деньги на банковский счёт обвиняемого, который, в общей сложности, незаконно получил 1 миллион 650 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 16,5 миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге бывшего заместителя главы СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, приговорили к 8,5 года лишения свободы.