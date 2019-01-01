Шкуматов: Обжалование штрафов ГИБДД сейчас похоже на пытку

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В официальном аккаунте ГИБДД по Красноярскому краю появились несколько роликов, которые демонстрируют работу воздушного ДПС: на борту вертолета находится инспектор ГИБДД, у которого можно рассмотреть радар для измерения скорости. Он определяет скорость движущихся по трассе автомобилей с воздуха, после чего передает информацию о лихачах на землю. Любопытно, что в ГИБДД никак не прокомментировали этот ролик.

