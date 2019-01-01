Шкуматов: Обжалование штрафов ГИБДД сейчас похоже на пытку
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных автомобильных новостей на его взгляд.
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
МВД предложило изымать автомобили у водителей, которые были пойманы пьяными за рулем. Соответствующее предложение уже направлено в правительство для закрепления.
Петр Шкуматов: «Люди, принимающие «Корвалол», уже выставили автомобили на продажу. Ведь если сердечник не продаст свое авто сегодня, завтра его отнимут органы. Также напряглись операторы каршеринга, ведь арендные авто тоже предполагается конфисковать. А коммерческие организации получили мину замедленного действия. Если инициатива обретет законную силу, любое юридическое лицо можно будет лишить всего парка автотранспорта одним нехитрым действием», - заявил НСН Петр Шкуматов.
В России выписан штраф за превышение скорости на машину без водителя в кабине
Автовладелец из Смоленска получил «письмо счастья» за то, что машина без водителя в кабине превысила скорость. Автомобиль перевозился на прицепе в Краснодарский край. При этом тягач почему-то в объектив камеры не попал, в итоге штраф пришел на УАЗ из прицепа.
Петр Шкуматов: «Обжаловать этот штраф водитель сможет при личном визите в ГИБДД Краснодарского края или через «Почту России». Если штрафы выписываются нам по технологии XXI века, то технология обжалования находится в XVI, когда пытки были совершенно законны и никого не удивляли», - не без иронии заметил он в беседе с НСН.
В интернете появились ролики о работе воздушного ДПС
В официальном аккаунте ГИБДД по Красноярскому краю появились несколько роликов, которые демонстрируют работу воздушного ДПС: на борту вертолета находится инспектор ГИБДД, у которого можно рассмотреть радар для измерения скорости. Он определяет скорость движущихся по трассе автомобилей с воздуха, после чего передает информацию о лихачах на землю. Любопытно, что в ГИБДД никак не прокомментировали этот ролик.
Петр Шкуматов: «Это нововведение в работе ГИБДД. Любопытно, что эти ролики в ГИБДД никак не прокомментировали. Могу только сказать, что точность подобных измерений и корректность определения автомобиля в потоке остается под большим вопросом», - рассказал он НСН.
Состояние российских дорог планируют проверять с помощью дронов
Состояние российских дорог планируют проверять с помощью дронов с 2021 года, сообщила пресс-служба рабочей группы «Национальной технологической инициативы». Как уточняется, инициатива направлена на устранение физических повреждений, таких как ямы или выбоины, а также своевременную уборку дорог.
Петр Шкуматов: «Видите, не только нарушителей будут ловить с воздуха, но и дефекты дорожного покрытия. Вот только автовладельцев ловить будут уже сейчас, а ямы когда-нибудь потом», - резюмировал Петр Шкуматов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.