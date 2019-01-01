Автоэксперт рассказал, как получить выгодный автокредит

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН напомнил условия успешного заключения банковского договора на автокредит.

«Первое. Необходимо внимательно читать документы и не подписывать их, пока вы полностью не прочитали, или записи противоречат тем договоренностям, которые достигнуты устно. Как говорится, учите матчасть. Потому что очень часто мы подмахиваем бумаги, а потом выясняется, что, например, и квартиру свою отдали, и дом, и жену.

Второе. Как потребителя меня не касаются договоренности автосалона и банка. Они могут договариваться о чем угодно, но кредит мне дает банк. И договор я подписываю с банком. А дальше – смотри пункт первый», - заявил Моржаретто.

Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

