Общество

Автоэксперт рассказал, как получить выгодный автокредит

1 июня17:06
Ольга Болдырева

Автомобильный эксперт рассказал в эфире НСН, как избежать мошеннически высоких ставок по автокредиту.

Роспотребнадзор раскрыл схему мошенничества автосалонов. Такие результаты были получены в ходе контрольной закупки, сообщает «Российская газета».

Оказалось, что многие россияне, которые планируют приобрести автомобиль, оказываются обманутыми. В большинстве случаев права покупателей нарушаются при составлении договора. Уточняется, что в документе указывается заведомо неверная стоимость авто. Клиент получет памятку, в которой прописана завышенная сумма кредита, а также ложные сведения о доходе, которые надо предоставить банку. Помимо этого обман нередко поджидает и в указании комплектации, которая в итоге оказывается скромнее заявленной.

В Москве будут судить мошенников, выдававших кредиты фирмам-однодневкам

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН напомнил условия успешного заключения банковского договора на автокредит.

«Первое. Необходимо внимательно читать документы и не подписывать их, пока вы полностью не прочитали, или записи противоречат тем договоренностям, которые достигнуты устно. Как говорится, учите матчасть. Потому что очень часто мы подмахиваем бумаги, а потом выясняется, что, например, и квартиру свою отдали, и дом, и жену.

Второе. Как потребителя меня не касаются договоренности автосалона и банка. Они могут договариваться о чем угодно, но кредит мне дает банк. И договор я подписываю с банком. А дальше – смотри пункт первый», - заявил Моржаретто.

Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны внимание федеральные власти.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // Supauto. RU
ТЕГИ:КредитыМошенникиАвтомобили