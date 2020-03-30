Полицейские в Подмосковье объявили о комендантском часе

Ранее в сети появилось видео, где по улице подмосковного города Дзержинский двигается полицейская машина, из которой по громкоговорителю людей предупреждают о введении комендантского часа, пишут argumenti.ru.

По словам очевидцев, представители МВД сообщали, что запрет на выход на улицы будет действовать с 8:00 до 22:00, передает РИА ФАН.

В восресенье вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по борьбе с распространением коронавируса. Такие же меры приняты и в Московской области. Жителям с 30 марта запретили выходить из дома. Сделать это можно будет только при условии крайней необходимости. Например, собаку теперь можно выгуливать на расстоянии не дальше 100 метров от своего дома. А в магазин или аптеку нужно ходить те, которые находятся на ближайшем от квартиры расстоянии.

В России прирост числа заразившихся коронавирусом растёт постепенно. По данным на 29 марта, болеют 1534 человека: за минувшие отчётные сутки было получено 270 новых положительных результатов тестирования. Больше всего заболевших в Москве (1014) и Подмосковье (112).

