Полицейские в Подмосковье объявили о комендантском часе
Комендантский час в Подмосковье не объявлялся. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова. Она рассказала, что сотрудники полиции должны были проинформировать население лишь о необходимости соблюдения для всех режима самоизоляции, передает РИА Новости.
Петрова также отметила, что в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые неправильно проинформировали граждан, руководство регионального ГУ МВД России проведет служебную проверку, пишет «Газета.ру».
Ранее в сети появилось видео, где по улице подмосковного города Дзержинский двигается полицейская машина, из которой по громкоговорителю людей предупреждают о введении комендантского часа, пишут argumenti.ru.
По словам очевидцев, представители МВД сообщали, что запрет на выход на улицы будет действовать с 8:00 до 22:00, передает РИА ФАН.
В восресенье вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по борьбе с распространением коронавируса. Такие же меры приняты и в Московской области. Жителям с 30 марта запретили выходить из дома. Сделать это можно будет только при условии крайней необходимости. Например, собаку теперь можно выгуливать на расстоянии не дальше 100 метров от своего дома. А в магазин или аптеку нужно ходить те, которые находятся на ближайшем от квартиры расстоянии.
В России прирост числа заразившихся коронавирусом растёт постепенно. По данным на 29 марта, болеют 1534 человека: за минувшие отчётные сутки было получено 270 новых положительных результатов тестирования. Больше всего заболевших в Москве (1014) и Подмосковье (112).
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