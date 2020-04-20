Полицейские требуют от Мишустина доплаты за вредность вместо двух масок и перчаток на смену
Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН о рисках, которые сопровождают сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей в период пандемии коронавируса.
Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу столицы скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. И по имеющимся данным он мог заразиться на работе, пишет ТАСС. При этом telegram-канал «База» уточняет, что скончался начальник Отдела охраны общественного порядка в УВД по ЗАО Москвы Игорь Хвенько. Ему было 58 лет, он участник боевых действий в Чечне.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН сообщил, что сотрудники полиции сегодня рискуют здоровьем не меньше врачей.
«Полицейские сейчас рискуют также как и врачи, и мы написали письмо премьер-министру, чтобы сотрудникам доплачивали и обеспечили их теми же средствами защиты, что и врачей. Потому что сейчас им дают две маски и две пары перчаток на смену. И это недостаточная защита. Уже около тысячи человек сегодня находятся на самоизоляции из-за коронавируса – сотрудники и их родственники. И около 20 человек заболели, а насчёт умерших мне неизвестно», - заявил глава Московского профсоюза полиции.
Кроме того, он рассказал о том, какая компенсация ждёт родственников погибшего полицейского и в каких случаях её выплачивают.
«В случае смерти, если сотрудник заразился на работе, положена компенсация 2-3 млн рублей. И доказывать, что заражение произошло именно на работе не надо – если сотрудник в течение срока службы умер, выплата будет», - добавил Михаил Пашкин.
Сегодня также стало известно, о том, что правительство выделило Росгвардии 1,3 млрд рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских изделий.
Оборудование приобретается для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, которые состоят на службе в войсках нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.
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