Полицейские начали увольняться, опасаясь пенсионной реформы

В результате укомплектованность личным составом в МВД по итогам 2018 года сократилась до 92,6%, отмечает «Свободная пресса».

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генералы МВД смогут оставаться на службе до 65 лет вместо нынешних 60, полковники – до 60 вместо 55, майоры и подполковники – до 55 лет. Для остальных возрастная планка не изменилась – 50 лет, напоминает Ura.ru.

