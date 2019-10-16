Полицейские начали увольняться, опасаясь пенсионной реформы

16 октября 201906:53

В прошлом году сотрудники полиции, имевшие возможность выйти на пенсию по выслуге лет, начали массово уходить из органов, опасаясь повышения пенсионного возраста силовиков, сообщает РБК.

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В результате укомплектованность личным составом в МВД по итогам 2018 года сократилась до 92,6%, отмечает «Свободная пресса».

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генералы МВД смогут оставаться на службе до 65 лет вместо нынешних 60, полковники – до 60 вместо 55, майоры и подполковники – до 55 лет. Для остальных возрастная планка не изменилась – 50 лет, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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