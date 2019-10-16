Полицейские начали увольняться, опасаясь пенсионной реформы
В прошлом году сотрудники полиции, имевшие возможность выйти на пенсию по выслуге лет, начали массово уходить из органов, опасаясь повышения пенсионного возраста силовиков, сообщает РБК.
В результате укомплектованность личным составом в МВД по итогам 2018 года сократилась до 92,6%, отмечает «Свободная пресса».
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генералы МВД смогут оставаться на службе до 65 лет вместо нынешних 60, полковники – до 60 вместо 55, майоры и подполковники – до 55 лет. Для остальных возрастная планка не изменилась – 50 лет, напоминает Ura.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Эрдоган принял предложение Путина прилететь в Москву
- Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела
- «Победа» резко повышает цены на перелеты из-за рубежа
- Появились фото подозреваемых в убийстве екатеринбурженки из-за ее авто
- В Совфеде ответили на требование Украины распустить ДНР и ЛНР