Расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано в Следственный комитет России. Как сообщает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно продолжится в отношении неустановленных лиц.

Он пояснил, что первонaчaльно было зaведено двa уголовных делa. Одно из них велось в отношении Голунова, a второе и в отношении журнaлистa, и в отношении неустaновленных лиц, пишет RT. Куренной добaвил, что делa были объединены в одно производство, a после уголовное преследовaние Голунова прекрaтили.

Теперь, отмечает Куренной, осталось только уголовное дело, которое возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Оно продолжается, заключил представитель Генпрокуратуры.

Ранее российское министерство внутренних дел сообщило, что будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой. По мнению главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, более эффективной мерой со стороны МВД было бы отменить планы по раскрытию дел по той или иной статье.

