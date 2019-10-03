Политов напомнил Алибасову, кто принёс ему «Крота»

«Бари Каримович путается в показаниях. Потому что купил эту жидкость Сергей Моцарь, его помощник, а меня в то время в Москве не было. Когда произошло отравление, меня в Москве не было», - подчеркнул он.

2 октября в Пресненском суде начались слушания по иску Алибасова к Ашану и производителю средства «Крот». Истец требует в качестве компенсации 100 млн рублей.

Напомним, 4 июня Алибасов, испытывая жажду, взял бутылку с «Кротом» и сделал глоток. Хотя он немедленно бросился к раковине, промыл горло и позвал на помощь, но позднее был госпитализирован.