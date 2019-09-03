Малышева раскрыла всю правду об отравлении Алибасова. Видео

Ведущая телепрограммы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева вступилась за Бари Алибасова в истории с отравлением жидкостью для промывки труб. В очередном выпуске в студию пришли медики, которые спасали жизнь продюсера после инцидента. Как сообщает Утро.ру, они подтвердили, что Бари на самом деле получил ожог пищевода, а также, что он был совершенно трезв при поступлении.

Чтобы рассказать подробности происшествия Малышева предварительно получила разрешение Алибасова на обнародование фактов. В студии, в частности, продемонстрировали запись эндоскопического исследования пищевода пострадавшего. После этого ведущая решила провести собственноручно эксперимент, представив зрителям модель пищевода.

Елена Малышева налила в муляж бытовую химию и показала, как сжигается пищевод. Она рассказала с помощью специалистов о методах лечения таких случаев, пишут «Дни.ру». Примечательно, что спустя почти две недели после происшедшего пищевод продюсера почти восстановился.

Телеведущая также поставила на место критиков Алибасова, которые утверждали, что он не мог восстановиться за столь короткое время, и призвала самого активного из них извиниться перед врачами.