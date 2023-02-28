Политолога Глеба Павловского кремируют в Москве
Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в столице, сообщил РИА Новости глава экспертно-консультационного совета Россотрудничества Максим Мейер.
Кремация состоится в пятницу, 3 марта. Время захоронения станет известно позднее, заявил Мейер.
Прощание с политтехнологом пройдет 3 марта в траурном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.
Отпевание начнется в 11:00, прощание - в 12:00. С 14:00 будут поминки.
Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 года. В последние месяцы политтехнолог тяжело болел, передает НСН.
Политтехнолог являлся основателем «Фонда эффективной политики», которая разрабатывала президентскую кампанию Владимира Путина в 2000 году.
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