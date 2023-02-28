Политолога Глеба Павловского кремируют в Москве

Кремация состоится в пятницу, 3 марта. Время захоронения станет известно позднее, заявил Мейер.

Прощание с политтехнологом пройдет 3 марта в траурном зале ЦКБ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

Отпевание начнется в 11:00, прощание - в 12:00. С 14:00 будут поминки.

Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 года. В последние месяцы политтехнолог тяжело болел, передает НСН.

Политтехнолог являлся основателем «Фонда эффективной политики», которая разрабатывала президентскую кампанию Владимира Путина в 2000 году.

