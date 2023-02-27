Блогер Потапенко заявил назвал Павловского «прагматичным романтиком»

Блогер, экономист Дмитрий Потапенко заявил, что политолог Глеб Павловский обладал острым умом и пониманием собственного места, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, публицист был «прагматиком с определённой степенью романтизма», который верил в «возможность трансформацию системы».

Эксперт отметил, что Павловский «красиво состарился и достойно ушёл».

«Павловский сохранил тренд не сожалеть об ошибках прошлого, а предотвращать ошибки будущего, как говорил Конфуций», — заключил Потапенко.

Политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года, признанный иноагентом коллекционер Марат Гельман заявил, что публицист долго болел, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:БлогерСмертьГлеб Павловский
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