Политолога Аббаса Галлямова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова (признан Минюстом иноагентом), следует из базы ведомства.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РозыскМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры