Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи
5 марта 202612:56
Россия не получала обращений от Ирана о необходимой помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Москва помогать Тегерану, в том числе поставляя вооружение.
«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», - указал пресс-секретарь.
Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что между РФ и США нет целевых контактов по ситуации вокруг Ирана.
