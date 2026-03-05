Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи

Россия не получала обращений от Ирана о необходимой помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Без плана, но с убытками: Как США аукнется 100 дней войны с Ираном

Представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Москва помогать Тегерану, в том числе поставляя вооружение.

«В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было», - указал пресс-секретарь.

Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что между РФ и США нет целевых контактов по ситуации вокруг Ирана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияИранДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры