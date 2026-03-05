Игроки «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА

Игроки футбольного клуба «Краснодар» сломали дверь в раздевалке московского ЦСКА после матча «пути Российской премьер-лиги» Фонбет - Кубка России. Об этом сообщил врач столичной команды Эдуард Безуглов.

«Краснодар» и ЦСКА в среду провели в Москве матч в рамках 1/2 финала турнира. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.

Безуглов разместил в своем Telegram-канале видео из гостевой раздевалки после игры. Он отметил, что краснодарские игроки оставили после себя грязь, сломали двери и не сообщили об этом принимающей стороне.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
