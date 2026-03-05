Набиуллина заявила, что единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году

Единый реестр банковских карт граждан запустят в России в 2027 году. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Глава ЦБ указала, что с 1 сентября начнет действовать ограничение числа карт в одном банке.

«А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», - подчеркнула Набиуллина.

Между тем Национальный совет финансового рынка предложил изменить действующий лимит на количество карт на одного человека и понизить его с 20 до 10 карт, выдаваемых в одном банке.

