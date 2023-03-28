Экс-директор «Тату» призвал признать Валерия Меладзе иноагентом

Комментируя слухи о возможном внесении в соответствующий список Минюста певца Валерия Меладзе он указал, что поддержал бы такое решение российских властей.

При этом Дзюник обратил внимание на то, что признание иноагентом не мешает выходить на сцену, и параллельно «продолжать лить гадости на Россию, на людей».

«Я понимаю, если б признали иноагентом и дали под зад сапогом: катись. Но они всё равно продолжают зарабатывать в том числе в России. Это значит, что признание иноагентом — это полумеры», — заключил продюсер.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.

