Экс-директор «Тату» призвал признать Валерия Меладзе иноагентом

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник заявил, что признанныи иноагентами артистам следует запретить зарабатывать в России, сообщает NEWS.ru.

СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом

Комментируя слухи о возможном внесении в соответствующий список Минюста певца Валерия Меладзе он указал, что поддержал бы такое решение российских властей.

При этом Дзюник обратил внимание на то, что признание иноагентом не мешает выходить на сцену, и параллельно «продолжать лить гадости на Россию, на людей».

«Я понимаю, если б признали иноагентом и дали под зад сапогом: катись. Но они всё равно продолжают зарабатывать в том числе в России. Это значит, что признание иноагентом — это полумеры», — заключил продюсер.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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