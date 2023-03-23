Минюст включил блогера Варламова и юриста Чикова в список иноагентов
Блогер Илья Варламов и юрист Павел Чиков признаны иностранными агентами. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и принимаемых ими решениях. В пресс-службе Минюста полагают, что блогер получал поддержку от иностранных источников.
Также перечень иноагентов пополнили политолог и общественный деятель Руслан Айсин и журналист Богдан Бакалейко.
Басманный суд Москвы 23 марта заочно арестовал блогера Максима Каца (признан физлицом-иноагентом в России). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ, передает НСН.
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