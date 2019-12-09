Политолог: Власти России готовят почву для изменения Конституции
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН заявил, что россияне неосознанно желают изменений в главном документе страны.
Порядка 68% россиян высказались за изменение Конституции РФ, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Чаще других респонденты отмечали необходимость изменений в социальной политике государства. Также люди хотели бы поправок, которые помогли бы повысить уровень жизни населения и улучшить качество бесплатной медицины и образования.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН заявил, что власти страны могут использовать результаты опроса в своих целях – для внесения необходимых ей изменений в главный документ России.
«Власть глубоко не копает, ей просто нужно обоснование, чтобы внести, возможно, какие-то изменения в Конституцию и этот опрос может им служить. Но, если копнуть чуть поглубже, то боюсь это не проблема транзита, конструкции власти, это скорее проблема того, что действующий общественно-политический и экономический строй не удовлетворяет значительную часть людей», - сказал Калачёв.
54% населения страны все же считают Конституцию РФ хорошей. Хотя по сравнению с результатами опроса прошлого года показатель недовольство документом вырос на 2%, а по сравнению с 2013 годом на 24%.
Политолог отмечает, что большинство россиян не знает основных положений Конституции и рассуждает, основываясь на внутренних ощущениях ситуации в стране.
«Я думаю, что это производная от запроса на перемены. Люди ощущают, что в их жизни, в жизни страны нужно что-то поменять, поэтому мнение пересмотреть Конституцию встраивается в этот общий конструкт. Я не уверен, что все те, кто считает необходимым внесение изменений в Конституцию, могут артикулировать, что именно их в этой Конституции не устраивает… С учетом того, что большинство граждан не знает содержания Конституции, ее основных положений, но при этом ощущает, что она развивается не в правильном направлении, поэтому и кажется, что нужен новый план как залог смены курса», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
По его мнению, рассматривать какие-либо изменения в Конституции нельзя «в отрыве от других вопросов связанных с жизнью людей», а для власти запрос должен стать «тревожным звонком, свидетельствующим, что в обществе что-то не так».
При этом, Константин Калачёв отметил, что ряд пунктов Конституции звучат как «оппозиционные лозунги, как издевка, вызов, антиправительственная пропаганда». И часть граждан понимает, что Конституция в России носит «чисто формальный характер и не определяет жизнь страны».
Всего 17% респондентов высказались против каких-либо изменений в Конституцию РФ. Всего в опросе приняло участи 1,5 тыс. человек из 53 регионов России.
Напомним, Конституция Российской Федерации является высшим нормативным правовым актом государства, который закрепляет основы конституционного строя, госустройство, систему местного самоуправления, структуру правительственных, исполнительных и судебных органов, а также права и свободы гражданина РФ и человека. Действующая Конституция России была принята народом 12 декабря 1993 года и, вступила в силу 25 декабря того же года.
Ранее экс-председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что народ, который живет хорошо, в изменениях основного закона государства не нуждается.
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