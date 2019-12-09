Политолог: Власти России готовят почву для изменения Конституции

Порядка 68% россиян высказались за изменение Конституции РФ, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Чаще других респонденты отмечали необходимость изменений в социальной политике государства. Также люди хотели бы поправок, которые помогли бы повысить уровень жизни населения и улучшить качество бесплатной медицины и образования.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН заявил, что власти страны могут использовать результаты опроса в своих целях – для внесения необходимых ей изменений в главный документ России.

«Власть глубоко не копает, ей просто нужно обоснование, чтобы внести, возможно, какие-то изменения в Конституцию и этот опрос может им служить. Но, если копнуть чуть поглубже, то боюсь это не проблема транзита, конструкции власти, это скорее проблема того, что действующий общественно-политический и экономический строй не удовлетворяет значительную часть людей», - сказал Калачёв.

54% населения страны все же считают Конституцию РФ хорошей. Хотя по сравнению с результатами опроса прошлого года показатель недовольство документом вырос на 2%, а по сравнению с 2013 годом на 24%.

Политолог отмечает, что большинство россиян не знает основных положений Конституции и рассуждает, основываясь на внутренних ощущениях ситуации в стране.