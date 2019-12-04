Насильственное обострение. Законопроект столкнул Патриархию и Думу

Условия для разжигания внутрисемейных конфликтов и бракоразводных войн усматривает в нынешнем варианте законопроекта о профилактике домашнего насилия Русская Православная церковь. С его принятием каждый получит возможность «в любой момент, без реальных оснований, воспользоваться возможностями системы профилактики семейно-бытового насилия против своих близких», - говорится в заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. А его применение может привести и приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей, таких как право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну; право на конституционную защиту семьи, материнства и отцовства (включая конституционную презумпцию добросовестности родителей); на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями.

«Законопроект содержит серьезные концептуальные дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», - указывается в заявлении патриаршей комиссии.

Сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту. По его словам, которые приводит «Интерфакс»,

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, (...) когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, (…) которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье».

В парламенте священноначалию ответили в том духе, что прежде, чем критиковать документ, его стоило бы прочесть. Как заявила «Газете.ру» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, представителям церкви стоило более внимательно ознакомиться с документом. Слова представителей церкви о том, что законопроект якобы способствует разлучению детей и родителей, выглядят необоснованно, - указала сенатор:

«В законопроекте речь идет исключительно о взрослых людях и их взаимоотношениях. Причем тут дети, я не очень понимаю, но, наверно, просто недостаточно внимательно смотрели».

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта, мысль поддержала, отметив:

«Законопроект не предоставляет никаких новых полномочий органам опеки и никак не изменяет механизмы защиты прав детей, предусмотренные сегодня семейным законодательством. В предмет его правового регулирования не входят детско-родительские правоотношения».

Но и в «светской» политике тоже не без противников законопроекта. Так, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова указала, нормы законопроекта не соответствуют Конституции, «противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы». По мнению детского омбудсмена, нужно заниматься именно профилактикой домашнего насилия, а не применять «силовые методы применительно к семье», как предлагается в законопроекте. Кузнецова трижды давала отрицательное заключение на этот документ, и вновь предлагает подумать, нужен ли он вообще.

Вот это последнее предложение – подумать – представляется наиболее актуальным. Но и наиболее труднореализуемым в практике отечественного законотворчества.

