Политолог: В проекте ВСМ «Петербург - Минск» нет минусов, кроме отсутствия пассажиров

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил о поддержке идеи строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургском и Минском. Об этом он сказал на фестивале «Молодёжь за союзное государство» в Ростове-на-Дону.

Рапота уточнил, что проект пока находится на стадии обсуждений, а в перспективе рассматривается возможность продлить данную магистраль в Польшу и Германию.

Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, чем может быть вызван интерес в строительстве данной ВСМ.

«Речь пока идет только о проекте. Направление выбрано, скорее всего, из-за того, что из Петербурга наиболее короткая дорога в страны ЕС, чем из той же Москвы. Когда-то была Петербургско-Варшавская железная дорога, сейчас она в России заканчивается в Пыталовском районе Псковской области, а дальше уже Прибалтика. Так вот курьерский из столицы Российской империи до Вильны ходил быстрее, чем курьерский из Москвы в Санкт-Петербург. По тем временам это было покруче любых ВСМ. Помимо прочего, полагаю, выбор обусловлен исторически. Белорусы издавна нанимались строить железные дороги, об этом ещё русский поэт Некрасов упоминал: «Видишь, стоит, изможден лихорадкою, высокорослый, больной белорус: не разогнул свою спину горбатую он и теперь еще: тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю долбит!» Кстати, участок, который ведет из Петербурга в Белоруссию (до Витебска) представляет собой практически прямую линию, но там со времён царя так и не смогли проложить вторые пути, однопутная дорога там. А для высокоскоростной магистрали важно, чтобы на пути было мало поворотов, кривых, если воспользоваться путейской терминологией. Таким образом, есть готовый маршрут, есть, к чему привязку делать. Если этот проект собирается конкурировать с авиасообщением, то пока мне сказать нечего. Сейчас цена что на авиабилеты, что на поезд между Санкт-Петербургом и Минском одинаковая (это если брать стоимость купе или цены белорусского авиаперевозчика), но поезд идёт 13 часов, а лететь всего час.

На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот», - сказал Зимовский.