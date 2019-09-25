Политолог: В проекте ВСМ «Петербург - Минск» нет минусов, кроме отсутствия пассажиров
Бывший член парламента Белоруссии в эфире НСН рассказал, в чем риск строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между СПб и Минском.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил о поддержке идеи строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургском и Минском. Об этом он сказал на фестивале «Молодёжь за союзное государство» в Ростове-на-Дону.
Рапота уточнил, что проект пока находится на стадии обсуждений, а в перспективе рассматривается возможность продлить данную магистраль в Польшу и Германию.
Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, чем может быть вызван интерес в строительстве данной ВСМ.
«Речь пока идет только о проекте. Направление выбрано, скорее всего, из-за того, что из Петербурга наиболее короткая дорога в страны ЕС, чем из той же Москвы. Когда-то была Петербургско-Варшавская железная дорога, сейчас она в России заканчивается в Пыталовском районе Псковской области, а дальше уже Прибалтика. Так вот курьерский из столицы Российской империи до Вильны ходил быстрее, чем курьерский из Москвы в Санкт-Петербург. По тем временам это было покруче любых ВСМ. Помимо прочего, полагаю, выбор обусловлен исторически. Белорусы издавна нанимались строить железные дороги, об этом ещё русский поэт Некрасов упоминал: «Видишь, стоит, изможден лихорадкою, высокорослый, больной белорус: не разогнул свою спину горбатую он и теперь еще: тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю долбит!» Кстати, участок, который ведет из Петербурга в Белоруссию (до Витебска) представляет собой практически прямую линию, но там со времён царя так и не смогли проложить вторые пути, однопутная дорога там. А для высокоскоростной магистрали важно, чтобы на пути было мало поворотов, кривых, если воспользоваться путейской терминологией. Таким образом, есть готовый маршрут, есть, к чему привязку делать. Если этот проект собирается конкурировать с авиасообщением, то пока мне сказать нечего. Сейчас цена что на авиабилеты, что на поезд между Санкт-Петербургом и Минском одинаковая (это если брать стоимость купе или цены белорусского авиаперевозчика), но поезд идёт 13 часов, а лететь всего час.
На сегодняшний день Белоруссия даже отменила несколько поездов, которые ранее связывали города республики с Санкт-Петербургом. Поэтому нельзя сказать, чтобы много народу пользовалось железнодорожным транспортом, чтобы попасть из Минска в Петербург и наоборот», - сказал Зимовский.
При этом, в начале 2019 года гендиректор исследовательского агентства InfraNews, эксперт по логистике Алексей Безбородов в интервью «Евразия.Эксперт» отмечал, что строительство ВСМ между Москвой и Минском «не имеет никакого смысла».
«Что такое Минск для Москвы? По операционной важности в отношении потока капиталов и ресурсов для Москвы он находится на уровне даже не Екатеринбурга, возможно, Иркутска, если брать по совокупности все денежные транзакции. Поэтому смысла никакого в этом нет. Автомобильная дорога между городами есть, и при всем желании поезд не составит ей конкуренцию, несмотря на все мечты вставить в центр состава грузовой вагончик. Да, на этом можно зарабатывать, перевозя почту и дорогостоящие посылки, но это не бизнес-транспорт», - сказал эксперт по логистике Алексей Безбородов.
Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский считает, что железная дорога Москва-Минск уже готова для «Сапсана».
«Москва с Минском уже связаны очень надежной железной дорогой, по ней уже сейчас "Сапсан" или, скажем, "Бусел" (аист по-белорусски – ред.) мог бы ходить, без особого дополнительного обустройства. Возможно, стороны не считают необходимым его использовать, поскольку этот участок и так загружен грузовыми перевозками и пропускная способность для пассажиропотока будет меньше. Вообще же, по неофициальным оценкам, в Московской агломерации работает несколько сотен тысяч белорусских рабочих, в Санкт-Петербурге и Ленобласти эта цифра может составлять до ста тысяч человек. Все эти простые белорусские люди с заработанными российскими рублями, гипотетически, могут сформировать устойчивый спрос на регулярные перевозки», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщила, что в руководстве РЖД выступили с предложением считать уголовным преступлением проезд автомобиля на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде.
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