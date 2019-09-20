Лукашенко решил добавить позитива в отношения между Белоруссией и Евросоюзом
Белорусский политолог в эфире НСН рассказал, как упрощение визового режима между странами скажется на отношениях Белоруссии и ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Внутригосударственные процедуры уже завершены, отмечает БЕЛТА со ссылкой на секретаря МИД республики Анатолия Глаза.
Соглашение снизит стоимость визового сбора в Белоруссии с 60 до 35 евро, а также сократит срок по принятию решения о выдаче визы до 10 дней.
Белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире НСН отметил, что упрощение визового режима между республикой и ЕС не принесет больших изменений в политических отношениях.
«У Белоруссии и Европы очень большая граница и большой процент белорусов имеет шенгенские визы. Если сравнивать Украину до Майдана и Белоруссию, то в Белоруссии в 2-3 раза больше граждан бывает в странах ЕС. Проблема сейчас состоит в том, что Европа с 1 ноября повышает цены на визы до 80 евро. Это достаточно болезненное повышение для белорусских гражданин и это проблема, которую нужно решать. А соглашение понизит стоимость визы. Что касается политического фона, то данное соглашение, конечно, добавит позитивных моментов между Белоруссией и Европой, но на нечто большее рассчитывать не стоит. Это скорее просто частный белорусский интерес, чтобы не допустить слишком большого роста цен на визы», - пояснил политолог.
В феврале 2019 года глава представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин отмечала, что «как только у нас появится зеленый свет, завершение процедур займет 2-3 месяца с европейской стороны».
Ранее украинский политолог Микола Михальченко в беседе с НСН отметил, что Лукашенко пытается наладить отношения с Западом через заигрывания с Москвой.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене