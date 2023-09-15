Политолог Станислав Белковский признан иноагентом
Министерство юстиции России 15 сентября обновило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В список иноагентов включен политолог Станислав Белковский. Он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, формировал негативный образ России, дискредитировал спецоперацию на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти, заявили в ведомстве.
Также в список иноагентов включили журналистов Илью Шепелина и Кирилла Седова, военного аналитика Юрия Федорова.
Министерство юстиции России на прошлой неделе внесло в реестр иностранных агентов солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru