Политолог Станислав Белковский признан иноагентом

В список иноагентов включен политолог Станислав Белковский. Он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, формировал негативный образ России, дискредитировал спецоперацию на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти, заявили в ведомстве.

Также в список иноагентов включили журналистов Илью Шепелина и Кирилла Седова, военного аналитика Юрия Федорова.

Министерство юстиции России на прошлой неделе внесло в реестр иностранных агентов солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова, напоминает «Радиоточка НСН».

