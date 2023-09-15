Суд отказался исключить Андрея Караулова из списка иноагентов

Таким образом, суд признал законным решение ведомства, которое внесло проживающего за пределами России журналиста в список иноагентов за распространение недостоверной информации о действиях и политике российских властей, и за получение поддержки от иностранного источника.

«Суд решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», - заключили в суде.

Защита Караулова пообещала обжаловать принятое Замоскворецким райсудом решение в Мосгорсуде.

Ранее суд в Москве отказался исключить признанного в РФ иноагентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского из соответствующего реестра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

