Суд отказался исключить Андрея Караулова из списка иноагентов
Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск признанного иноагентом журналиста Андрея Караулова, который попытался оспорить своё включение в соответствующий реестр Минюста РФ, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд признал законным решение ведомства, которое внесло проживающего за пределами России журналиста в список иноагентов за распространение недостоверной информации о действиях и политике российских властей, и за получение поддержки от иностранного источника.
«Суд решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», - заключили в суде.
Защита Караулова пообещала обжаловать принятое Замоскворецким райсудом решение в Мосгорсуде.
Ранее суд в Москве отказался исключить признанного в РФ иноагентом лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского из соответствующего реестра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru