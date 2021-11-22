Политолог: Порядка 30% европейцев поддерживают традиционные ценности
Сергей Судаков отметил, что современные западные политики все чаще обращаются к консервативным ценностям в своих программах.
Консервативную мораль сегодня все больше разделяют и на западе, где либеральные ценности давно стали приоритетом, заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН" политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук России Сергей Судаков.
«Сейчас мы видим, что порядка 30% европейцев готовы пойти и проголосовать за традиционные ценности. Если вы посмотрите сейчас внимательно программы лидеров, кто сейчас избирается во Франции, Италии, вы увидите, что повестка всех кандидатов не только однополая и либеральная, она скатывается во многом в тот традиционализм и консерватизм, который раньше был забыт», - отметил Судаков.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь никогда не признает однополые браки.
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