Политолог предложил сэкономить на строительстве дорог за счет бухгалтеров на удаленке

«Это давно нужно было сделать. В нашей стране огромное количество людей может быть переведено на удаленку. Тем самым будет значительно сокращена возможность развития эпидемии. У нас многомиллионная армия одних только бухгалтеров, которые вполне могут приходить на работу один-два раза в месяц, а все остальное время сидеть на удаленке. Тем более что бухгалтеры – это зачастую женщины, у которых есть дети или даже внуки. К тому же дистанционный формат работы значительно сократить и нагрузку на транспорт. В частности, мы сможем уменьшить пробки без строительства новых дорог», – прокомментировал он.

Кроме того, политолог в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею Кремля перераспределить медиков, которые борются с коронавирусом, между регионами при необходимости.

