Политолог предложил сэкономить на строительстве дорог за счет бухгалтеров на удаленке

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН порассуждал о плюсах дистанционного формата работы.

С сегодняшнего дня работодатели в Москве обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее 30% своих сотрудников. Для контроля исполнения данного поручения в столице стартовали проверки. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН порассуждал о плюсах дистанционного формата работы.

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«Это давно нужно было сделать. В нашей стране огромное количество людей может быть переведено на удаленку. Тем самым будет значительно сокращена возможность развития эпидемии. У нас многомиллионная армия одних только бухгалтеров, которые вполне могут приходить на работу один-два раза в месяц, а все остальное время сидеть на удаленке. Тем более что бухгалтеры – это зачастую женщины, у которых есть дети или даже внуки. К тому же дистанционный формат работы значительно сократить и нагрузку на транспорт. В частности, мы сможем уменьшить пробки без строительства новых дорог», – прокомментировал он.

Кроме того, политолог в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею Кремля перераспределить медиков, которые борются с коронавирусом, между регионами при необходимости.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:РаботаПолитикаСергей Марков
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