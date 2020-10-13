Политолог предложил сэкономить на строительстве дорог за счет бухгалтеров на удаленке
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН порассуждал о плюсах дистанционного формата работы.
С сегодняшнего дня работодатели в Москве обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее 30% своих сотрудников. Для контроля исполнения данного поручения в столице стартовали проверки. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН порассуждал о плюсах дистанционного формата работы.
«Это давно нужно было сделать. В нашей стране огромное количество людей может быть переведено на удаленку. Тем самым будет значительно сокращена возможность развития эпидемии. У нас многомиллионная армия одних только бухгалтеров, которые вполне могут приходить на работу один-два раза в месяц, а все остальное время сидеть на удаленке. Тем более что бухгалтеры – это зачастую женщины, у которых есть дети или даже внуки. К тому же дистанционный формат работы значительно сократить и нагрузку на транспорт. В частности, мы сможем уменьшить пробки без строительства новых дорог», – прокомментировал он.
Кроме того, политолог в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею Кремля перераспределить медиков, которые борются с коронавирусом, между регионами при необходимости.
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