Контрольный сбой. Столичный сервис сведений об «удаленщиках» не выдержал нагрузки

Сервис был запущен во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому все работодатели города были обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников в период с 5 по 28 октября и раз в неделю передавать в мэрию сведения об этих работниках. Передаче подлежат номера мобильных телефонов, автомобилей или транспортных карт, а также ряд других сведений.

Объяснение причин сбоя в работе сервиса предложено в стиле «сами виноваты». В департаменте информационных технологий мэрии Москвы указали, что сервис на сайте mos.ru заработал еще в пятницу утром. Однако работодатели начали активно загружать сведения в систему именно в последний отчетный день, 12 октября. У организаций было несколько дней на подачу данных о сотрудниках, переведенных на удаленку. «В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», - заявили в мэрии.

Эти объяснения говорят лишь об одном: не были заранее просчитаны очевидные вещи. Во-первых, что значит «было несколько дней» на загрузку сведений? Из этих нескольких рабочий день был всего один, пятница. Кто из разработчиков решил, что в его праве отменить выходные тем, кто должен передавать эти данные?

Во-вторых, количество предприятий и организаций любых форм собственности, которые должны по распоряжению мэра передавать персональные данные своих сотрудников, городским властям прекрасно известно. Как, в общем-то, и не составляло труда спрогнозировать, что большинство из них отложит исполнение повинности на понедельник. Значит, интенсивность нагрузки на сервис в пиковом режиме работы просто никто не просчитал.

Власти ранее неоднократно упрекали граждан в том, что, пренебрегая средствами индивидуальной защиты в условиях коронавируса, те полагаются на русский «авось», но его уши торчат из мешка и в истории про сбои на сервисе подачи сведений об «удаленщинках».

Свои недоработки в этом вопросе городские власти косвенно признали, заверив, что ситуация со сбоями в работе сервиса будет учитываться при проверке исполнения требований указа мэра Москвы. Начать ее грозились уже с понедельника. За отказ предоставлять сведения о сотрудниках, часть которых относится к разряду персональных данных и не подлежит передаче третьим лицам иначе как с добровольного согласия сотрудника, или за отправку противоречивых данных работодателям пригрозили штрафами до 300 тысяч рублей.

Штрафы предусмотрели. В отличие от нагрузки на сервис.

