Марков: за счет «удаленки» сэкономим на строительстве дорог
Директор Института политических исследований специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве начались проверки по переводу сотрудников на удаленку
С сегодняшнего дня работодатели в Москве обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее 30% своих сотрудников. Для контроля исполнения данного поручения в столице стартовали проверки. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Сергей Марков: «Это давно нужно было сделать. В нашей стране огромное количество людей может быть переведено на удаленку. Тем самым будет значительно сокращена возможность развития эпидемии. У нас многомиллионная армия одних только бухгалтеров, которые вполне могут приходить на работу один-два раза в месяц, а все остальное время сидеть на удаленке. Тем более что бухгалтеры – это зачастую женщины, у которых есть дети или даже внуки. К тому же дистанционный формат работы значительно сократить и нагрузку на транспорт. В частности, мы сможем уменьшить пробки без строительства новых дорог», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Марков.
Кремль перераспределит медиков между регионами при необходимости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае нехватки медиков для борьбы с коронавирусом, их будут перераспределять между регионами.
Сергей Марков: «Совершенно правильное решение, поскольку вирус распространяется по субъектам неравномерно. Поэтому всегда медиков можно перекинуть с одного региона в другой. Но, конечно же, в этой ситуации для них нужно создать комфортные условия на новом месте. Также необходимо увеличивать и финансирование. Последние 25 лет наша система здравоохранения очень слабо финансируется. Поэтому развитие здравоохранения должно быть одним из главных приоритетов правительств», – сказал он НСН.
В США хотят вернуть президентские дебаты
Белый дом США настаивает на возвращении отмененных президентских дебатов.
Сергей Марков: «Так как Дональд Трамп к этому времени точно выздоровеет. Ему противостоит Джо Байден. Этот человек не способен быть президентом. Это очевидно. Все прямо говорят, что если он будет избран новым президентом, то править за него будут тайные серые бюрократы, которые являются и нашим противником, и главным противником американского народа. В самом главном мы сходимся с американцами – мы должны жить в дружбе, а мешают нам в основном сотрудники ЦРУ, которые пытаются хитростью и коварными потасовками навязать пустышку, под названием Джо Байден», – поделился своим мнением с НСН Сергей Марков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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