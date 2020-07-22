Политолог: поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет возможно

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН отметил, что одна из самых привлекательных для него из целей, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным – поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Среди них: здоровье и благополучие людей; комфортная и безопасная среда для жизни, успешное предпринимательство и прочее.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН отметил, что одна из самых привлекательных целей для него – поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет.

Цели уточнены, сроки сдвинуты. Новый указ Путина о национальных целях развития

«В общем, это основные направления правительства, которые Путин и его команда сформировали, исходя из тех разговоров и дискуссий, которые в обществе были. Мне нравится, что в плане значится поднять продолжительность жизни с 73 до 78 лет за десять лет. Это сложная задача, но вполне выполнимая. Кроме того, бедность должна быть уменьшена в два раза и прочее. В общем и целом это каркас, в рамках которого должно действовать правительство, поэтому это очень правильное решение», – отметил он.

Кроме того, Марков в эксклюзивном интервью НСН поделился своим мнением, что по качеству жизни в России выигрывают южные города.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей МарковПродолжительность ЖизниВладимир Путин
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