Цели уточнены, сроки сдвинуты. Новый указ Путина о национальных целях развития

Новый указ о национальных целях развития России на период до 2030 года подписал президент Владимир Путин. Он призван заменить предыдущий документ – так называемый «майский» указ от 2018 года, подписанный вскоре после победы на президентских выборах и определявший стратегию развития страны до 2024 года. Года, когда истекает нынешний президентский срок Путина, предполагавшийся последним по действовавшей на тот момент Конституции.

Однако теперь с принятием поправок в основной закон, которые «обнулили» президентские сроки, горизонт планирования расширен до 2030 года. Впрочем, как нельзя кстати случилась пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис, которыми и объясняются отложенные сроки достижения национальных целей.

Национальных целей поубавилось. Вместо прежних девяти осталось пять:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

Такая цель, как вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, более не стоит на повестке дня.

Показатели, которых предстоит достичь к 2030 году, тоже претерпели некоторые изменения. Так, ожидаемая продолжительность жизни к этому времени должна достичь 78 лет, тогда как предыдущая версия целеполаганий предусматривала достижения 78-летней продолжительности жизни уже к 2024 году, а к 2030 – уже 80 лет. Двукратное сокращение уровня бедности также откладывается до 2030: за предстоящие 10 лет этот показатель должен снизиться до отметки в 6,6% от общей численности населения.

Из других амбициозных целей, которых России предстоит достичь к 2030, а не к 2024 году, стоит отметить увеличение объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, приведение в нормативное состояние не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях, ликвидацию наиболее вредных для окружающей среде объектов, обеспечение сортировки ста процентов бытового мусора и двукратное снижение объема отправляемых на полигоны отходов, доведение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов человек, рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Совсем удивительные показатели, достижение которые не на бумаге, а в действительности представляется весьма сомнительным: доля систематически занимающихся физической культурой и спортом должна вырасти до 70%, а посещаемость культурных мероприятий должна увеличиться втрое в сравнении с уровнем 2019 года.

