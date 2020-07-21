Марков: Путин обозначил основные направления работы правительства до 2030 года
Директор Института политических исследований Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин подписал указ о национальных целях развития России
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Среди них: здоровье и благополучие людей; комфортная и безопасная среда для жизни и успешное предпринимательство.
Сергей Марков: «В общем, это основные направления правительства, которые Путин и его команда сформировали, исходя из тех разговоров и дискуссий, которые в обществе были. Мне нравится, что в плане значится поднять продолжительность жизни с 73 до 78 лет за десять лет. Это сложная задача, но вполне выполнимая. Кроме того, бедность должна быть уменьшена в два раза и прочее. В общем и целом это каркас, в рамках которого должно действовать правительство, поэтому это очень правильное решение», – отметил в беседе с НСН Марков.
Российская вакцина от Covid-19 готова
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты, готова.
Сергей Марков: «Это очень хорошо. Если будет вакцина, то миллионы граждан будут вакцинированы от коронавируса уже этой осенью. Тогда, возможно, никакой второй волны не будет, нас не будут ждать эпидемия, самоизоляция, паралич экономики. Это говорит об уровне нашей санэпидемиологической службы, что наследие еще Советского Союза. Кстати, в ближайшее время будет создана еще одна российская вакцина, также китайцы, европейцы и американцы продолжают свои разработки. Теперь важно договориться, чтобы все вакцины признавали друг друга», – сказал он НСН.
Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни
Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни. На первом месте оказалась не Москва, а Санкт-Петербург. Северная столица выиграла в обеспеченности населения жильем и педагогами. Об этом пишет РБК.
Сергей Марков: «Это по-разному считается. Мне кажется, что качество жизни выше все-таки в южных городах, так как природные условия тоже имеют большое значение. И качество жизни, в конечном итоге, выражается в средней продолжительности жизни. Москва – хороший пример того, как можно жить все богаче и богаче, но не лучше. И нужно уметь свои ресурсы реализовывать для улучшения качества жизни», – подытожил в интервью НСН Марков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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