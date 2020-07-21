Марков: Путин обозначил основные направления работы правительства до 2030 года

Сергей Марков: «В общем, это основные направления правительства, которые Путин и его команда сформировали, исходя из тех разговоров и дискуссий, которые в обществе были. Мне нравится, что в плане значится поднять продолжительность жизни с 73 до 78 лет за десять лет. Это сложная задача, но вполне выполнимая. Кроме того, бедность должна быть уменьшена в два раза и прочее. В общем и целом это каркас, в рамках которого должно действовать правительство, поэтому это очень правильное решение», – отметил в беседе с НСН Марков.

