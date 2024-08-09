Политолог Марков назвал причину, по которой Дерипаска призвал остановить СВО

По его мнению, бизнесмен «озвучил мечту», а мечту «нельзя назвать террористической».

Комментируя слова Дерипаски о больших тратах на проведение спецоперации, Марков отметил, что вложения в экономику есть.

«Он подчёркивает, что действительно очень много средств тратят на СВО и мало денег дают бизнесу. Бизнесу оказывается не так легко... Но на самом деле есть вложения в экономику», — заключил эксперт.

Ранее Дерипаска заявил, что прежде, чем остановить конфликт, нужно прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

