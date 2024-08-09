Политолог Марков назвал причину, по которой Дерипаска призвал остановить СВО
Призывы миллиардера Олега Дерипаски к остановке боевых действий на Украине не являются требованием к российским властям. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Сергей Марков.
По его мнению, бизнесмен «озвучил мечту», а мечту «нельзя назвать террористической».
Комментируя слова Дерипаски о больших тратах на проведение спецоперации, Марков отметил, что вложения в экономику есть.
«Он подчёркивает, что действительно очень много средств тратят на СВО и мало денег дают бизнесу. Бизнесу оказывается не так легко... Но на самом деле есть вложения в экономику», — заключил эксперт.
Ранее Дерипаска заявил, что прежде, чем остановить конфликт, нужно прекратить огонь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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