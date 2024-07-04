Дерипаска: России для создания экономики мечты потребуется около 12 лет
России понадобится около 12 лет, чтобы создать «экономику мечты», которая была в стране в 2005-2007 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бизнесмен Олега Дерипаски.
Он назвал этот путь сложным и тяжелым. «Но мы опять сможем построить экономику мечты», — указал предприниматель. Он отметил, что важно сохранить частный бизнес, «не дать его подсушить на этой паузе и воспользоваться этим накопленным результатом».
Дерипаска считает одним из козырей российской экономики — долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в четыре раза.
Ранее Дерипаска назвал санкции инструментом XIX века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru