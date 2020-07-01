Политолог Максим Григорьев: Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля

Директор некоммерческого Фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев отметил «запредельный уровень демократичности» и открытости голосования по поправкам к Конституции России в интервью «Комсомольской правде».

«По своей прозрачности и уровню общественного контроля считаю это голосование уникальным. Запредельный уровень демократичности подтверждают представители 1600 общественных организаций, которые получили возможность участвовать в качестве наблюдателей. Наблюдатели фиксируют процесс голосования не только на бумаге, но с помощью фотографий», - сказал Максим Григорьев.

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Политолог отметил и высокую степень санитарной безопасности на избирательных участках.

«За отсутствие маски избирателя не накажут, а вот членам комиссии это поставят на вид. Очень здорово, что голосование проходит несколько дней. Сейчас стали активно обращаться граждане с детьми, пожилые люди. Они звонят и просят прийти к ним домой. Это надомное голосование проходит также с участием групп наблюдателей, которые пока нарушений не зафиксировали», - сказал Григорьев.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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