Политолог Максим Григорьев: Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля

Политолог отметил и высокую степень санитарной безопасности на избирательных участках.

«За отсутствие маски избирателя не накажут, а вот членам комиссии это поставят на вид. Очень здорово, что голосование проходит несколько дней. Сейчас стали активно обращаться граждане с детьми, пожилые люди. Они звонят и просят прийти к ним домой. Это надомное голосование проходит также с участием групп наблюдателей, которые пока нарушений не зафиксировали», - сказал Григорьев.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

