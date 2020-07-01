Депутат МГД Козлов: Результаты голосования защищают эффективные блокчейн-технологии

О доверии граждан системе электронного голосования свидетельствует исключительно высокая явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ, считает председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, член Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Козлов.

Парламентарий рассказал, что и сам голосовал онлайн.

«Москвичи и нижегородцы оценили удобство и современность предложенных технических решений, надежность и безопасность системы», – сказал Александр Козлов.

Все данные, поданные на онлайн-голосование, проходят проверку

Защиту результатов голосования обеспечивают эффективные блокчейн-технологии.

«На систему голосования совершались атаки, но они были успешно отражены, голосование не прерывалось ни на минуту. Думаю, что электронная форма голосования в России вскоре станет использоваться гораздо шире», – считает Александр Козлов.

Первое в России масштабное электронное голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 20:00 вторника, 30 июня. Оно проводилось в Москве и Нижнем Новгороде с 25 по 30 июня. В электронном голосовании приняли участие 93,02% зарегистрировавшихся, что, как отмечают наблюдатели, стало небывало высокой явкой.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Конституция РФКонституцияПоправки Голосование
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