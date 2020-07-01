Депутат МГД Козлов: Результаты голосования защищают эффективные блокчейн-технологии

О доверии граждан системе электронного голосования свидетельствует исключительно высокая явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ, считает председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, член Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Козлов.

Парламентарий рассказал, что и сам голосовал онлайн.

«Москвичи и нижегородцы оценили удобство и современность предложенных технических решений, надежность и безопасность системы», – сказал Александр Козлов.