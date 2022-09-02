Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

Политический аналитик Александр Асафов заявил, что результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах будут отличаться между политическими силами из-за их отношения к ДЭГ, сообщает пресс-служба московского правительства.

Около 10,5 тыс. наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах 9-11 сентября в Москве

В ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества он отметил, что, по его мнению, в ДЭГ ожидается преимущественно голосование за представителей «Единой России».

«По цифрам мы увидим разную картину на участках, я думаю, что на основании социологии в ДЭГ кандидаты от «Единой России» будут получать более 50% с однородной картиной по городу, а на участках для обычного голосования, с учётом прилагаемых усилий рядом политических сил, эта цифра будет колебаться от 13% до 30%», - подчеркнул Асафов.

Также в ходе круглого стола отмечалось, что на выборах 9-11 сентября большинство избирателей в Москве планируют голосовать онлайн. Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил, что 83% москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, а согласно результатам опроса двух тысяч респондентов, две трети жителей столицы допускают для себя голосование в ДЭГ.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил, что тестирование электронных систем перед выборами депутатов представительных органов местного самоуправления в столице прошло без сбоев.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеМосква
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