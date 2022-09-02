Около 10,5 тыс. наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах 9-11 сентября в Москве

Пассажиры Московских центральных диаметров с начала их запуска сделали более 164 млн бесплатных пересадок на МЦК и метро

Резидент «Технополиса Москва» начал производство школьной формы

В Москве заработал первый Всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Справки о болезни ребенка из частных и федеральных клиник в Москве могут быть предоставлены автоматически в электронном виде