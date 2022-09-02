Около 10,5 тыс. наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах 9-11 сентября в Москве
Около 10,5 тысячи наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.
«У нас сейчас уже завершается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Напомню, что, помимо тех наблюдателей, которые политические партии направят на участки, на каждом участке будут работать наблюдатели Общественной палаты. <…> У нас сейчас порядка 10 тыс. 500 человек зарегистрировались в качестве наблюдателей, проходят обучение. Радует, что порядка трети наблюдателей уже имели опыт этой работы, вместе с нами были не в одной кампании, люди проверенные и подготовленные», — рассказал Ковалев в ходе заседания штаба.
Также руководитель Общественного штаба напомнил, что будет работать система Мобильный наблюдатель, которая позволит «снять огромное количество технических вопросов» с наблюдателей на участках.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления состоится в Москве 9-11 сентября. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований города.
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