Чем обернется для России «политический» запрет на поставки цветов из Армении
Армения не относится к странам, которые в больших масштабах производят цветочную срезку, заявила НСН председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в беседе с НСН назвала политическим шагом ужесточение контроля за ввозом в Россию срезанных цветов из Армении.
В России с 27 июня 2025 года ужесточат контроль за ввозом срезанных цветов и бутонов из Армении. Поставлять можно будет лишь продукцию из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости. Меру приняли из-за роста отгрузок цветов «неустановленного фитосанитарного статуса». «Несмотря на достигнутые договоренности об усилении армянской стороной фитосанитарного контроля, в текущем году в 20 случаях был предотвращен ввоз в Россию зараженных цветов», — рассказали в Россельхознадзоре.
Жашкова отметила, что Армения своих цветов в Россию почти не поставляет, реэкспортируя продукцию в основном из Нидерландов в рамках параллельного импорта.
«Я думаю, это политический шаг, вообще мы из Армении особо не возим цветов. Армения пересылает нам то, что продает Голландия, то есть параллельный импорт. Ввоз в страну заразы из-за рубежа, конечно, опасен, потому что со срезанных цветов она может попасть на садовые и домашние растения, а также на общегородские зеленые насаждения. Проверять, безусловно, нужно, но, что касается Армении, она не относится к странам, которые в больших масштабах производят цветочную срезку. Я была в этой стране, там сложный климат, ничуть не лучше, чем у нас. Единственное различие - летом жарче», - пояснила эксперт.
Говоря о ввозе в Россию растений по параллельному импорту, специалист подчеркнула, что такая продукция значительно хуже проверяется.
«Сейчас не только цветы, но и посадочный материал поступает к нам в рамках параллельного импорта, обходя все мыслимые и немыслимые запреты. Когда был официальный завоз, это все официально завозилось и проверялось. Хотя любая проверка всегда относительна, потому что специалисты Роспотребнадзора или таможни, или даже фитосанитарного контроля проверить всю партию не в состоянии. Они всегда проверяют выборочно. И зачастую мы завозим много всякой разной заразы. Во-первых, любое растение, которое вы приносите в свой сад или в дом должно проходить карантинное мероприятие. Его не следует сажать сразу в цветник, а следует посадить куда-то отдельно, понаблюдать за ним годок-другой. После обработки этого растения нужно инструмент обязательно дезинфицировать. Именно с инструментом мы разносим очень много вирусных инфекций и таких заболеваний, которые вообще не поддаются лечению», - рассказала Жашкова.
Ранее стало известно, что Россельхознадзор усилит контроль за ввозом эквадорских и нидерландских роз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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