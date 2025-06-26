Жашкова отметила, что Армения своих цветов в Россию почти не поставляет, реэкспортируя продукцию в основном из Нидерландов в рамках параллельного импорта.

«Я думаю, это политический шаг, вообще мы из Армении особо не возим цветов. Армения пересылает нам то, что продает Голландия, то есть параллельный импорт. Ввоз в страну заразы из-за рубежа, конечно, опасен, потому что со срезанных цветов она может попасть на садовые и домашние растения, а также на общегородские зеленые насаждения. Проверять, безусловно, нужно, но, что касается Армении, она не относится к странам, которые в больших масштабах производят цветочную срезку. Я была в этой стране, там сложный климат, ничуть не лучше, чем у нас. Единственное различие - летом жарче», - пояснила эксперт.

Говоря о ввозе в Россию растений по параллельному импорту, специалист подчеркнула, что такая продукция значительно хуже проверяется.

«Сейчас не только цветы, но и посадочный материал поступает к нам в рамках параллельного импорта, обходя все мыслимые и немыслимые запреты. Когда был официальный завоз, это все официально завозилось и проверялось. Хотя любая проверка всегда относительна, потому что специалисты Роспотребнадзора или таможни, или даже фитосанитарного контроля проверить всю партию не в состоянии. Они всегда проверяют выборочно. И зачастую мы завозим много всякой разной заразы. Во-первых, любое растение, которое вы приносите в свой сад или в дом должно проходить карантинное мероприятие. Его не следует сажать сразу в цветник, а следует посадить куда-то отдельно, понаблюдать за ним годок-другой. После обработки этого растения нужно инструмент обязательно дезинфицировать. Именно с инструментом мы разносим очень много вирусных инфекций и таких заболеваний, которые вообще не поддаются лечению», - рассказала Жашкова.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор усилит контроль за ввозом эквадорских и нидерландских роз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

