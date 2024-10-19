Россия ограничит ввоз срезанных цветов из Казахстана

Временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана введут в России с 21 октября. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве указали, что меры касаются товаров, следующих в РФ в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, которые были выданы на цветы преимущественно из недружественных стран. Как отметили в Россельхознадзоре, Казахстан реэкспортирует большинство таких товаров из Нидерландов, Польши, Бельгии. При этом в указанных странах не обеспечивают «надлежащий уровень контроля за безопасностью» продукции.

«Решение принято... ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса», — добавили в Россельхознадзоре.

Между тем Росаккредитация разрешила ввоз в РФ пива из Северной Кореи производства компании Heilongjiang Quanrun Beer Co.

