Россия ограничит ввоз срезанных цветов из Казахстана
Временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана введут в России с 21 октября. Об этом сообщает Россельхознадзор.
В ведомстве указали, что меры касаются товаров, следующих в РФ в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, которые были выданы на цветы преимущественно из недружественных стран. Как отметили в Россельхознадзоре, Казахстан реэкспортирует большинство таких товаров из Нидерландов, Польши, Бельгии. При этом в указанных странах не обеспечивают «надлежащий уровень контроля за безопасностью» продукции.
«Решение принято... ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса», — добавили в Россельхознадзоре.
Между тем Росаккредитация разрешила ввоз в РФ пива из Северной Кореи производства компании Heilongjiang Quanrun Beer Co.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru