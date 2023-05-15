«Политическое решение»: В ЛДПР объяснили, как увеличить стипендии в десять раз

Стипендия на уровне МРОТ обеспечит студентов минимально необходимым, а сейчас они получают «копейки», сказал в эфире НСН Ярослав Нилов.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в интервью НСН объяснил, где взять деньги на увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ.

В ЛДПР подготовили законопроект об увеличении стипендий студентам-очникам и аспирантам до уровня не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет около 16 тыс рублей, сообщил ТАСС. По данным либерал-демократов, средняя стипендия в вузах в 2023 году составляет 1 825 рублей в месяц.

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«Как показывает практика, как только принимается политическое решение, деньги сразу же находятся. Есть Фонд национального благосостояния, деньги есть, но те копейки, которые сегодня платятся, не дают студентам возможность полноценно учиться. Да, сегодня больше возможностей работать дистанционно, в интернете, внеурочно, на самозанятости, но стипендия должна обеспечить студента самым необходимым, а это тот самый МРОТ, хотя мы считаем, что и он занижен», - сказал Нилов.

Он также объяснил, когда дополнительная работа идет на пользу студентам, а когда нет.

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«Бывает и позитивное влияние, когда студент, получая профильное образование, уже работает, получая практические профильные знания. Негативное влияние, - когда вместо семинаров и лабораторных работ он ходит грузить, продавать или заниматься другим неквалифицированным трудом», - заключил собеседник НСН.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова ранее предложила повысить стипендию студентам из новых регионов России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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